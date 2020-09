Hier, wie in vielen anderen Fragen, war es äußerst mühsam, eine einheitliche Linie in der Bischofskonferenz durchzusetzen. Noch ist unklar, ob die Bischöfe sich in dieser Woche in Mainz auf eine einheitliche Revision der Entschädigung von Opfern sexuellen Missbrauchs werden einigen können. Marx hat dies entschieden vorangetrieben. Er versuchte, in die Offensive zu gehen, als die von der Bischofskonferenz in Auftrag gegebene wissenschaftliche Studie zu möglichen strukturellen Ursachen des Missbrauchs und der Vertuschung im Herbst 2018 vorgestellt wurde. Deutlich bezeichnete er die Taten als "Verbrechen". Allzu lange habe man in der Kirche weggeschaut, vertuscht und geleugnet, so Kardinal Marx bei der Präsentation der Ergebnisse.