Masernausbruch in USA: Minister Kennedy schlägt Vitamin A vor

Im Süden der USA steigt die Zahl der Masernerkrankungen weiter. In den beiden besonders betroffenen Staaten Texas und New Mexiko hat sich die Zahl der Fälle auf etwa 300 erhöht, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Bis auf wenige Ausnahmen waren alle Erkrankten nicht geimpft.

Allein in Texas hat sich nach Angaben der örtlichen Behörden die Zahl der Fälle auf 259 erhöht, 34 Infizierte mussten im Krankenhaus behandelt werden. Hier war im Februar ein Kind an einer Masernerkrankung gestorben . Zu dem Zeitpunkt gab es in dem Bundesstaat 124 bestätigte Masernfälle.

Gesundheitsminister befeuerte Impfskepsis

Nach Angaben der "New York Times" begann der Ausbruch Ende Januar, als in der ländlichen Gemeinde Gaines County an der westlichen Grenze des Staates zwei Fälle entdeckt wurden. Von dort seien die Masern aufs benachbarte New Mexiko übergesprungen, wo es einen Todesfall gab, der aber noch nicht ganz aufgeklärt sei.