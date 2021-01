Das Umweltbundesamt sieht in der Pflicht zu medizinischen Masken bei einer richtigen Entsorgung keine Gefahren für die Umwelt: "Sofern die Einwegmasken nach ihrem Gebrauch ordnungsgemäß in die Restmülltonne geworfen werden, erwarten wir keine negativen Umweltauswirkungen", erklärt Susann Krause, Mitarbeiterin des Amtes. Denn dann landen die Masken in einer Müllverbrennungsanlage und würden sicher entsorgt: "Diese Anlagen verfügen in Deutschland über hohe Umweltstandards", sagt Krause.