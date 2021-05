Weltweit wurde noch nie so viel Geflügel verzehrt wie heute. Die Geflügelfleischproduktion allein in Deutschland hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Immer weniger Betriebe mästen immer mehr Tiere. In modernen Anlagen ist der Mastprozess maximal optimiert: Hier braucht es nur rund 1,5 Kilogramm Futter, um ein Kilogramm Fleisch zu erzeugen.