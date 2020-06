Polizisten am Schlossplatz in Stuttgart.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Nach den Ausschreitungen am vergangenen Wochenende ist es in der Stuttgarter Innenstadt bis zu den frühen Morgenstunden überwiegend ruhig geblieben. "Der Abend ist sehr friedlich verlaufen", sagte der Einsatzleiter der Polizei, Carsten Höfler, in der Nacht.