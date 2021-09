Schnarcht man im All? Wie wird dort Schmerz empfunden? Der Astronaut hat viele Fragen. Eine aber gehört nicht dazu: Was ziehe ich heute an? "Wir haben da oben keine Waschmaschine. Jedes T-Shirt trägt man sechs Tage, dann wird es für Sport verwendet, und dann kommt es in eine Kapsel und wird zurückgeschickt und verglüht. Wenn man also eine Sternschnuppe sieht, ist es vielleicht einfach nur die Wäsche vom Matthias."