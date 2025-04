Astronaut Maurer: "Zum Mars wollen auch wir Europäer"

Trägerraketen, Raumfahrtprojekte, Satellitenprogramme - die europäische Raumfahrtagentur Esa will sich unabhängiger machen von den USA. Neben eigenen Projekten wie IRIS Square stehen vor allem Start-ups für den neuen Aufbruch ins europäische Raumfahrt-Zeitalter bereit. Esa-Astronaut Matthias Maurer war selbst schon auf Mission im Weltall - und sieht Europa auf einem guten Weg. Gleichzeitig sei noch viel zu tun. Was genau, erklärt er bei ZDFheute live.

… zur Rolle Europas und der Esa

Die Projekte, die man angehe, mache man "sehr, sehr gut und sehr ordentlich". Nachholbedarf sieht Maurer aber im Bereich der astronautischen Raumfahrt, also der Erforschung des Alls mit Raumfahrzeugen, die von Astronautinnen und Astronauten gesteuert werden. Hier könne Europa aber aufholen, "wenn wir das denn wollen", ist sich Maurer sicher.

… zum zunehmenden Problem durch Weltraumschrott

Weil der Traffic im Weltraum immer weiter zunimmt, kann es leicht zu Kollisionen kommen - etwa zwischen Satelliten und Schrott. Eine solche Situation erlebte Maurer bei seiner Cosmic-Kiss-Mission auf der ISS, als Russland einen Satelliten abschoss. In die daraus entstandene Trümmerwolke sei die Raumstation nur wenige Stunden später hineingerast, so Maurer. "Das war im Nachhinein der gefährlichste Moment dieser ganzen sechs Monate." Zum Glück sei es glimpflich ausgegangen.

Durch den Vorfall habe sich das Risiko, von Trümmerteilen im All getroffen zu werden, etwa bei Weltraumspaziergängen, verdoppelt. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit insgesamt noch recht gering sei. Maurer wünscht sich, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt.

Dafür müssten Missionen entsprechend geplant werden, sodass beim Start kein Schrott entstehe. Aber auch nach Ende der Missionen müssten Satelliten gezielt entsorgt oder auf einen sicheren Friedhofsorbit geschickt werden, fügt Maurer hinzu. So könnte die Menschheit lange an diesem Erdorbit Nutzen finden.

... zu einer möglichen Marsmission

Ein Flug zum Mars würde mit vielen Herausforderungen einhergehen, so Esa-Astronaut Maurer. Deshalb sei eine Mission zum Mond erstmal das Naheliegende.

Bis zu einem Flug zum Mars müssten noch viele Probleme gelöst werden. Dazu gehöre auch der gesundheitliche Schutz derjenigen, die zum Mars fliegen, so der Astronaut. Der Flug zum Mars gehe beispielsweise mit einer langen und erhöhten Strahlungsbelastung einher, die das Krebsrisiko deutlich erhöhe. Die Dauer bis zu einer ersten Marsmission müsse weniger in Jahren kalkuliert, sondern eher an der verfügbaren Technologie und dem gewonnenen Wissen gemessen werden.