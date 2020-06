Max Weber stirbt am 14. Juni 1920 mit 56 Jahren an den Folgen der Spanischen Grippe. Zunächst gerät er in Vergessenheit. Das liegt auch daran, dass er nur ein fragmentarisches Werk hinterlassen hat. Doch 100 Jahre später ist seine "illusionslose Wirklichkeitswissenschaft" gefragt wie nie zuvor. Mit seinem Denken hat er Spuren gelegt, an die heute zahlreiche interdisziplinäre Forschungsprogramme anschließen: "Weil er uns verstehen lässt, wie wir geworden sind, was wir sind und welche Bedürfnisse uns die moderne Welt erfüllen lässt und welche aber nicht", sagt Hans-Peter Müller. "Und das wir uns da wappnen müssen gegenüber diesen modernen Zumutungen".