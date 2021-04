Nachrichten | heute journal - Einsame Ostern am Ostsee-Strand

„Reif für die Insel“ ist so mancher in Pandemie-Zeiten. Doch dass Urlaub auf Mallorca derzeit möglich ist, Urlaub auf Rügen aber nicht, ärgert viele im Hotelgewerbe. Ostsee-Urlaub, könnte wohl nur so gehen: Als Selbstversorger im eigenen Bundesland.