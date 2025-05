OECD-Studie: Was überhöhter Medienkonsum bei Kindern auslöst

15-Jährige sieben Stunden am Tag am Bildschirm

Kinder machen sich schon in sehr jungen Jahren mit Bildschirmen vertraut und ihre Bildschirmzeit steigt entsprechend rasant. Demnach verbringen Sieben- bis Zwölfjährige in Frankreich bereits mehr als zwei Stunden täglich am Bildschirm. 15-Jährige in Deutschland kommen bereits auf 48 Stunden wöchentlich, also fast sieben Stunden am Tag.