Was heiße Meere für unser Wetter bedeuten

In der Tat beobachtet man die Korallenbleiche in den letzten Jahren häufiger. Bei weiter ansteigenden Meerestemperaturen besteht die Gefahr, dass in den kommenden Jahrzehnten nahezu alle Korallen sterben, was unübersehbare Folgen für die Artenvielfalt in den Riffen hätte. Die Erwärmung führt schließlich tendenziell auch zu weniger Sauerstoff in den Ozeanen, ihr wertvollstes Lebenselixier.