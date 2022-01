Forschende gehen davon aus, dass sich die Menge an Plastik in den Ozeanen in den kommenden Jahrzehnten drastisch erhöhen wird. Ein Team am Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung um den Forscher Augostino Merico hat im Jahr 2020 basierend auf Schätzungen und Prognosen errechnet, wie groß der Anteil ist, den das Projekt "The Ocean Cleanup" aus den Meeren holen könnte.