Beim Commonwealth Day in der Westminster Abbey will das Paar gemeinsam mit anderen Mitgliedern aus dem engen Kreis der Königsfamilie an einer Messe teilnehmen. Bei ihrer kurzen Abschiedstour in den vergangenen Tagen hatten die beiden - solo oder als Paar - noch einen Sprint hingelegt: Sie besuchten gemeinsam kriegsversehrte Veteranen und am Samstag ein Musikfestival in der Royal Albert Hall.