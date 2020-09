Prinz Harry und Herzogin Meghan 2018.

Quelle: Reuters

Das derzeitige Arrangement zwischen den Sussexes und dem Palast soll ja in zwölf Monaten noch einmal geprüft werden. Ein Jahr ist eine ganz schön lange Zeit, wenn sich alles um einen herum so rasch verändert. Wer weiß also, was im März 2021 sein wird, und ob Harry nicht vielleicht ganz schnell die Nase voll hat, vom American Way of Life.



Jetzt aber ist erstmal Harry-und-Meghan-Pause. Megxit - ein Topthema Anfang 2020. Inzwischen dermaßen von gestern.