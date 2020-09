An den Gesprächen auf dem Landsitz Schloss Sandringham am Montag sollen laut britischen Medienberichten neben der Königin und Prinz Harry auch Thronfolger Prinz Charles sowie Harrys Bruder Prinz William teilnehmen. Meghan soll per Telefon aus Kanada zugeschaltet werden. Bei dem Treffen soll nach einem Kompromiss bei der Ausgestaltung der zukünftigen Rolle des Paares gesucht werden.