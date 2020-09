Die Modeexpertin Lauren Sherman von der Website "Business of Fashion" vermutet, dass Meghan "The Tig" in veränderter Form wieder starten könnte. "Die Menschen wollen wissen, was sie trägt, was sie isst, wie sie lebt", erklärt die New Yorker Chefkorrespondentin der in London ansässigen Publikation. "Sie hat mit Sicherheit ein Verständnis für die Macht ihres Auftretens." Die Outfits der Herzogin sind - ebenso wie die des acht Monate alten Sohns Archie - oft begehrt im Internet und schnell ausverkauft. Im vergangenen Jahr entwarf Meghan zusammen mit der befreundeten Modedesignerin Misha Nonoo für einen guten Zweck eine Kollektion aus Bürokleidung für Frauen.