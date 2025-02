Weniger Menschen geben mehr: Deutsche spenden 2024 mehr

Zur Weihnachtszeit wird oft mehr gespendet, als in den anderen Monaten. 2024 hat aber auch der Anschlag in Magdeburg die Spendenbereitschaft nochmal erhöht.

Weniger Menschen spendeten mehr Geld

Spenden: Weniger für Katastrophen, mehr für Kultur

Jüngere übernehmen mehr soziale Verantwortung

Auffällig war, dass Spenden bei den Jüngeren zum dritten Mal in Folge zunahmen: Die Spendensumme der 30- bis 39-Jährigen stieg auf 620 Millionen Euro, was einem Anteil am gesamten Spendeneinkommen von 12,1 Prozent entspricht, wie der Spendenrat mitteilte. Die jüngere Generation übernehme zunehmend soziale Verantwortung, so der Spendenrat. Gleichzeitig bleibe die Altersgruppe über 60 Jahre mit einem Anteil von 60 Prozent die wichtigste Stütze der Spendenlandschaft.