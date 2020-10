Dazu kämen weiterhin Trends zu kleineren Portionen, zum Online-Einkauf und zu Essen und Trinken "to go", also zum Mitnehmen. Umweltbundesamt-Chef Dirk Messner mahnte: "Verpackungen sollten vermieden werden, bevor sie überhaupt anfallen." Mehrwegbecher etwa für Kaffee müssten die Regel werden, und wer Essen mitnehme, sollte das in Mehrwegbehältern tun können.