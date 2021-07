Der Fischertagsverein hatte sich auf die Vereinsautonomie berufen und darauf, dass die Satzung nicht geändert werden dürfe. Das Gericht wies jedoch darauf hin, dass die Satzung in anderen Fällen bereits mehrfach geändert wurde. So muss man inzwischen nur fünf und nicht mehr zehn Jahre in Memmingen gewohnt haben, um Stadtbachfischer sein zu dürfen.