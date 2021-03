Nach dem Verzehr von Mensa-Essen sind mehr als 50 Schulkinder in Russland mit Lebensmittelvergiftungen in Krankenhäuser gebracht worden.



Die Kinder zwischen sieben und vierzehn Jahren leiden demnach unter anderem unter Fieber, Bauschmerzen und Darmproblemen. Ausgelöst wurden die Vergiftungen wohl durch Salate, die nicht vorschriftsmäßig zubereitet wurden. Insgesamt seien seit Mitte Februar in der Stadt Krasnojarsk an insgesamt 25 Schulen 91 Krankheitsfälle registriert worden, meldete die Agentur Tass.