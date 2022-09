… dachte schon als Kind auf den Klippen von Bournemouth über die Natur nach und träumte von Afrika. Mit 26 Jahren ging sie nach Tansania, um das Verhalten von Schimpansen zu studieren. Heute gilt sie als weltweit wichtigste Expertin auf diesem Gebiet. Sie ist UN-Friedensbotschafterin, will auch die Lebensbedingungen der Menschen - vor allem in Afrika - verbessern und sah schon früh die Zerstörung der Umwelt auf dem Planeten durch das "Herrentier Mensch" voraus. 2004 wurde sie von Queen Elisabeth zur "Dame Commander of the Order of the British Empire" ernannt.