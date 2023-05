Die von Aktion Mensch in Auftrag gegebene Studie "Situation von Frauen mit Schwerbehinderung am Arbeitsmarkt" arbeitet erstmals einen systematischen Vergleich von Frauen mit und ohne Schwerbehinderung im Verhältnis zu Männern mit und ohne Schwerbehinderung auf. Somit werden genderbezogene Unterschiede mit Unterschieden zwischen Menschen mit und ohne Behinderung hinsichtlich ihres Erwerbslebens miteinander verschränkt.



Bundesweit wurden rund 2.000 Repräsentativbefragungen online und auch persönlich durchgeführt sowie zusätzlich elf telefonische Tiefeninterviews mit erwerbstätigen Frauen mit Schwerbehinderung. Das Ergebnis: Generell nehmen Menschen mit Schwerbehinderung deutlich seltener am Erwerbsleben teil als Menschen ohne Schwerbehinderung, und Frauen mit Schwerbehinderung sind noch einmal weniger gut in den Arbeitsmarkt integriert.



Frauen mit Schwerbehinderung erzielen häufig die niedrigsten Einkommen im Gruppenvergleich (Männer vs. Frauen, mit vs. ohne Schwerbehinderung). Im Durchschnitt verdienen weibliche Erwerbstätige mit Behinderung 667 Euro netto weniger pro Monat als ihre männlichen Pendants.