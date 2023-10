Kurze Phasen mit erhöhter Auslastung verkraften wir in der Regel. Doch andauernd an die Grenzen zu kommen, kann richtig krank machen. "Es ist ja nicht so, dass ab jetzt der Burnout anfängt oder die Depression, das ist ja ein schleichender Prozess. Wenn ich letztlich überhaupt nicht mehr in eine Entspannung komme oder auch keine Freude mehr empfinde, dann sollte ich mir in jedem Fall professionelle Hilfe holen und gegebenenfalls eine Therapie anfangen", mahnt Diplom-Psychologin Birgit Langebartels.



Auch körperliche Beschwerden können auftreten:



stressbedingte Konzentrations- und Schlafstörungen

innere Unruhe

Herzrasen

Auch Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen sind denkbare Anzeichen