Mentalität in Regionen: Wo die Menschen besonders offen sind

Wortkarge Norddeutsche, mitteilsame Rheinländer, sparsame Schwaben: Die These, dass sich die Charaktereigenschaften von Menschen nach der regionalen Identität unterscheiden, hält sich hartnäckig. Eine repräsentative Befragung, die das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Regionalverbands Ruhr (RVR) durchführte, ging der Sache auf den Grund.

Ruhrgebiet gilt als besonders wandlungsfähig

Besonders gut kommen dabei die Menschen im Ruhrgebiet weg: Die Menschen im Ruhrgebiet gelten der Umfrage zufolge in Zeiten des Wandels als besonders anpassungsfähig und stufen sich auch selbst häufig so ein. Das Ruhrgebiet belegt im Fremdbild mit 77 Prozent den ersten Platz bei der Eigenschaft Anpassungsfähigkeit - noch vor dem Rheinland (73 Prozent) und Berlin (74).

Was das Ruhrgebiet anders macht

Zudem gelten die Menschen in der ehemaligen Bergbau- und Stahlregion auch als besonders sozial kompetent. So wird der Region häufiger Direktheit (87 Prozent), ein starkes Gemeinschaftsgefühl (85), Offenheit gegenüber anderen Menschen (82) und Unkompliziertheit (75) zugeschrieben als anderen Regionen. Auch im Selbstbild der Menschen im Ruhrgebiet werden diese Qualitäten häufiger genannt. RVR-Regionaldirektor Garrelt Duin erklärt:

... vergleicht die wahrgenommenen Selbst- und Fremdbilder in den von den Demoskopen definierten Regionen Bayern, Berlin, Norddeutschland, Rheinland, Ruhrgebiet, Sachsen und Schwaben. Die Erhebung basiert auf einer repräsentativen Online-Befragung der deutschen Bevölkerung. Dabei wurden vom 7. bis 17. Januar dieses Jahres über 2.900 Menschen zwischen 16 und 70 Jahren in Deutschland befragt. Auftraggeber der Umfrage ist der Regionalverband Ruhr (RVR).

Warum die Mentalität mehr als nur ein Soft-Skill ist

Angesichts wachsender Herausforderungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft durch Digitalisierung und demografischen Wandel rücke die Bedeutung weicher Standortfaktoren zunehmend in den Fokus, erklärten die Allensbach-Demoskopen.

Das Unsesco-Welterebe, die Zeche Zollverein in Essen - auch der Eiffelturm des Ruhrgebietes genannt - ist das Wahrzeichen des Ruhrgebietes. Die Menschen dort gelten als besonders anpassungsfähig, was der aktuelle Mentalitätsatlas bestätigt.

