Der Täter stach gegen 20 Uhr (Ortszeit) in Forbury Gardens auf seine Opfer ein. Die Polizei nahm am Tatort einen 25-jährigen Mann fest. Der Verdächtigte befindet sich aktuell in Gewahrsam. Weitere Tatverdächtige gebe es nicht. Das Motiv für die Tat bleibt bisher unklar.