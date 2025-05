Wie entstand die Modegala?

Was ist das diesjährige Motto der Met Gala?

Das Motto dieses Jahr klingt simpel: "Tailored for You", also "Maßgeschneidert für dich" und ist angelehnt an die aktuelle Ausstellung "Superfine: Tailoring Black Style" des Costume Institutes. Die Ausstellung ist inspiriert von Monica L. Millers Buch "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" und beleuchtet insbesondere den Einfluss schwarzer Dandys auf die Modewelt seit dem 18. Jahrhundert.