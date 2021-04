Fußball-Vizeweltmeister Christoph Metzelder (40) muss sich an diesem Donnerstag (09:30 Uhr) in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Das Düsseldorfer Amtsgericht hat für den Fall bis zum 10. Mai drei Verhandlungstage angesetzt. Richterin in dem Prozess wird Astrid Stammerjohann sein.