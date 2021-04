In der gesellschaftlichen Diskussion wird häufig vertreten, dass der Begriff "Kinderpornografie" unpassend sei, da er Gewalt gegen Kinder verharmlose. Es gibt für diese Ansicht gute Argumente. Der strafrechtliche Paragraph § 184b StGB spricht jedoch von der Verbreitung von "kinderpornografischen" Schriften, so dass in diesem juristischen Artikel maßgeblich auf diesen Begriff abgestellt wird.