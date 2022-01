Zwei Journalisten in Mexiko getötet

Ebenfalls am Montag teilten Mediengruppen mit, dass in Veracruz am Golf von Mexiko der Direktor der Online-Nachrichtenseite Inforegio, José Luis Gamboa, getötet worden sei. Reporter ohne Grenzen teilte mit, Gamboa habe vehement die Beziehungen zwischen örtlichen Behörden und dem organisierten Verbrechen kritisiert. Berichten zufolge erlag er Stichverletzungen. Er sei bereits am 10. Januar in einem Krankenhaus gestorben. Seine Angehörigen seien erst am 14. Januar informiert worden.