Ever Yohsimar Martínez wurde mit 17 zum letzten Mal in eine Strafanstalt geschickt - für fünf Jahre wegen Mordes. Danach habe er begonnen, Reue zu spüren, sagt Martínez. Er bekam ein Stipendium an einer renommierten technischen Hochschule, lernte in Kanada einige Monate Englisch und studiert derzeit Mechatronik.