Bei einem Angriff auf ein Gefängnis in Mexiko sind zehn Wachleute und vier Häftlinge getötet worden. Die Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Chihuahua teilte mit, bewaffnete Angreifer in gepanzerten Fahrzeugen hätten die Haftanstalt in Ciudad Juárez an der Grenze zu den USA am Sonntagmorgen (Ortszeit) attackiert und das Feuer auf das Wachpersonal eröffnet.