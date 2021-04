Tausende Tiere werden deshalb zwar jedes Jahr als deutsche Bio-Kälber geboren, nach wenigen Wochen aber an konventionelle Mastbetriebe in Spanien oder den Niederlanden verkauft. "In Deutschland gibt es etwa 180.000 Bio-Milchkühe, die jedes Jahr ein Kalb geben", sagt der Projektmanager Tierwohl der Schweisfurth-Stiftung, Saro Gerd Ratter. "Davon werden vielleicht 25 Prozent für die Nachzucht gebraucht, 75 Prozent gehen größtenteils in die konventionelle Fleischerzeugung."