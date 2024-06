Studie: So viele Millionäre weltweit wie noch nie

Global wurden für den World Wealth Report insgesamt 3.119 vermögende Personen, darunter mehr als 1.300 sehr vermögende Personen, in 26 wichtigen Vermögensmärkten in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum befragt (insgesamt in 71 Ländern). Die Studie wird seit 1997 herausgegeben.



Capgemini ist ein Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Paris. Quelle: capgemini.com