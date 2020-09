Jens Spahn zum Coronavirus (Achiv)

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat um Verständnis für Maßnahmen geworben, um gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus "das öffentliche Leben herunterzufahren". Im ZDF sagte er: "Was ich nicht ausschließen kann - dass wir zu weiteren Maßnahmen kommen."



Spahn versicherte: "Supermärkte, Apotheken, Banken - die werden auf jeden Fall auf bleiben". Der Minister betonte, die Corona-Pandemie sei in Deutschland noch "relativ am Anfang". Es werde leider auch noch mehr Tote geben.