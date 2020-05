Schwarze Menschen seien frustriert, sagt Hall, da es in vielen Fällen von Polizeigewalt gegenüber "People of Color" im Nachhinein nicht zu einer Verurteilung kam. Unter dem Hashtag #icantbreathe (Ich kann nicht atmen) nehmen Menschen auf der ganzen Welt Anteil an dem tragischen Tod von George Floyd und fordern das Ende von Rassismus und willkürlicher Polizeigewalt. "Am I next?" (Bin ich der Nächste?), fragen schwarze Demonstranten auf ihren Protest-Schildern.