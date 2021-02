Dass sich aspekte-Moderatoren bei einer Miss-Wahl rumtreiben, klingt erstmal ungewöhnlich, hängt aber damit zusammen, dass "die neue" Miss Germany alles Frauliche in den Vordergrund stellen will - außer Schönheit. Ein Schönheitswettbewerb, der keiner mehr sein will, das klingt spannend. Zumal wir aktuell an einer Sendung über modernen Feminismus arbeiten. "Empowering authentic women" ist das Motto, das sich von glitzernden Leinwänden und Webseiten ins Auge der Betrachter*innen brennen soll.