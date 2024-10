81-jährige verpasst Miss-Universe-Finale nur knapp

Eine 81-jährige Südkoreanerin hat den Einzug in das Finale der Miss-Universe-Wahlen knapp verpasst. Die 1943 geborene Choi Soon Hwa schaffte es zwar am Montagabend in die Vorauswahl für Südkorea, musste sich jedoch im Wettbewerb mit 31 weiteren Frauen der 22-jährigen Han Ariel geschlagen geben. Die Modestudentin wird nun im November ihr Heimatland beim Hauptwettbewerb in Mexiko vertreten.