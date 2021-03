Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche von 2010, der mit den Fällen am Berliner Canisius-Kolleg in der großen Öffentlichkeit publik wurde, habe in der evangelischen Kirche Schockwellen ausgelöst, sagt die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs: In den einzelnen Landeskirchen sind Präventionskonzepte nachgebessert oder entwickelt worden, so Fehrs.