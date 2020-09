Papst Franziskus wird vielerorts in der katholischen Kirche mit Missbrauchsskandalen konfrontiert. Im Kampf gegen sexuelle Gewalt in der Kirche fordert er: "Wir müssen eine Kultur ins Leben rufen, die in der Lage ist, dass sich solche Situationen nicht nur nicht wiederholen, sondern auch keinen Raum finden, wo sie versteckt überleben könnten."



In den deutschen Bistümern verschärfte die Kirche ihre Leitlinien zur Prävention und zum Umgang mit Missbrauchsfällen mehrmals. Ab diesem Jahr sollen sie für alle Bistümer einheitlich und bindend werden. Missbrauchsopfer können sich inzwischen an eine Reihe von offiziellen Beauftragten in der Kirche wenden. Eine aktuelle Übersicht finden Sie hier.