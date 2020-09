Die vermeintlich oberste moralische Instanz geriet ins Wanken, die Kirche warf sich zunächst reumütig in den Staub. Mit der Politik nahm man Platz am Runden Tisch, bezeichnender Weise nicht eingeladen: die Opfer. Große Worte folgten: Aufklärung, Wiedergutmachung. Doch das Versprechen blieb bis heute in vielen Punkten ein Versprechen.