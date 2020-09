Der bekannte Ex-Priester Bernard Preynat soll in den 1970er und 80er Jahren Dutzende Kinder sexuell missbraucht haben. Der Fall war zu einer Art Sinnbild des sexuellen Missbrauchs in der französischen Kirche geworden. Obwohl viele in der Kirche von den Vorwürfen gewusst haben sollen, war Preynat einfach immer wieder nur versetzt worden. Kürzlich sagte er in seinem Verfahren, die Kirche hätte über sein "anormales" Verhalten seit den 1970ern Bescheid gewusst. "«Hätte mich die Kirche früher aus dem Verkehr gezogen, hätte ich früher aufgehört." Ein Urteil über Preynat wird im März erwartet. Er muss mit einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren rechnen.