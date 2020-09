Das Ortsschild von Bergisch Gladbach. Symbolbild

Die Ermittlungen zum Kindesmissbrauchsfall, der in Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen) seinen Anfang nahm, beschäftigen immer noch Dutzende Polizeibeamte. Wie aus einem Bericht für den Rechtsausschuss des NRW-Landtags hervorgeht, sind - mit Stand Anfang März - bis zu 150 Bedienstete an der Arbeit der "Besonderen Aufbauorganisation Berg" beteiligt.



Allein in Nordrhein-Westfalen ermittelt die Polizei im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex aktuell gegen 28 Beschuldigte.