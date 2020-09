Man wolle sich "in der Höhe an Schmerzensgelder der staatlichen Gerichte in vergleichbaren Fällen anlehnen". Diese lägen bei Summen zwischen 5.000 und 50.000 Euro. Dabei wollen die Bischöfe "sich am oberen Bereich der zuerkannten Summen" orientieren. Diese bleiben dennoch hinter den Forderungen der Opfer weit zurück.