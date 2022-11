Die "Rise Above" hatte bei drei Rettungseinsätzen im Mittelmeer am Donnerstag 95 Menschen aufgenommen, darunter mehrere Babys. Zwei Menschen wurden am Samstag und vier am Sonntag als medizinische Notfälle von Bord geholt. Am Montagabend wiesen die italienischen Behörden dem Rettungsschiff dann das süditalienische Reggio Calabria als Hafen zu. Alle 89 Flüchtlinge, die noch an Bord waren, durften dort an Land gehen, wie der Gründer von Mission Lifeline, Axel Steier, sagte.