Gleise der Deutschen Bahn.

Unbekannte haben mehrere massive Betonplatten auf Gleise in Mittelfranken gelegt. Ein Regionalexpress fuhr auf Höhe von Bammersdorf (Landkreis Forchheim) über mindestens eine der Platten. Der Lokführer bemerkte einen Schlag und informierte die Polizei.



Der Lokführer des nächsten Zugs durfte die Strecke dann nur langsam befahren. Er entdeckte die Betonplatten in beiden Fahrtrichtungen. Verletzt wurde niemand. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.