Man muss sich das so vorstellen: Wer in Israels hipper Metropole Tel Aviv in die Buslinie 161 steigt und bis zur Endstation sitzen bleibt, fährt direkt hinein in eine Parallelwelt. In Bnei Brak leben orthodoxe und ultraorthodoxe Gemeinden vom Rest des Landes abgeschottet. Oft ohne Fernseher und Smartphones, der Internetzugang ist begrenzt. Sie gehen in andere, religiöse Schulen und sind weitgehend von der Pflicht ausgenommen, den Militärdienst zu leisten.