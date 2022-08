Was man gegen moderne Sklaverei tun kann

Wie geraten Menschen in solche Abhängigkeitsverhältnisse? David Eißler erzählt, dass manche an unseriöse Job-Vermittlungsagenturen gelangen, Frauen sich in sexueller Ausbeutung wiederfänden. Andere Menschen müssen sich plötzlich Geld leihen - beispielsweise für eine Beerdigung oder Operation - und geraten so in Schuldknechtschaft. "Viele seriöse Insitutionen geben diesen Menschen keinen Kredit. Es kommt vor, dass das gezielt ausgenutzt wird."