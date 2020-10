Peter Madsen scheitert mit Ausbruch-Versuch

Madsen war 2018 wegen Mordes an der schwedischen Journalistin Kim Wall an Bord seines selbstgebauten U-Bootes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Wall war am 10. August 2017 für eine Reportage auf Madsens selbst gebautes U-Boot gekommen. Nach ihrem Verschwinden waren die in Plastiksäcke verpackten und mit Metallteilen beschwerten Leichenteile nach und nach in der Köge-Bucht vor Kopenhagen entdeckt worden.