Niemand habe ein Monopol auf die Wahrheit, so Omid Safi, Professor für Nahost-Studien an der "Duke-University" in North Carolina. Er selbst zeige regelmäßig Mohammed-Bilder in seinen Vorlesungen. Die Darstellungen seien von frommen Künstlern geschaffen, und fromme Herrscher hätten sie in Auftrag gegeben. Wie könne es sein, so Safi, dass etwas, "das aus der Mitte der Tradition stammt, nun verboten sein soll?" Als er mit 14 Jahren während des iranisch-irakischen Krieges aus Teheran floh, packte er ein Mohammed-Bild zu den wenigen Sachen in seinen Koffer.