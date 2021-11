Der 19. November ist ein ganz besonderer Tag in Monaco. Am Nationalfeiertag zeigt sich normalerweise die gesamte Fürstenfamilie strahlend und gut gelaunt am Palastbalkon. Für Monegassen und Royal-Fans weltweit ist es immer eine Freude, Fürst Albert und Fürstin Charlène gemeinsam mit den Zwillingen Gabriella und Jacques zu erleben.